Pugnala al petto la vicina di casa 32enne | spazzava il balcone ed era infastidito dalle gocce

Donna aggredita dal vicino a Terzigno, in provincia di Napoli: le ha conficcato il coltello nel petto perché infastidito dalle gocce d'acqua che cadevano dal balcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Pugnala al petto la vicina di casa 32enne: spazzava il balcone ed era infastidito dalle gocce - Donna aggredita dal vicino a Terzigno, in provincia di Napoli: le ha conficcato il coltello nel petto perché infastidito dalle gocce d'acqua che cadevano ... Secondo fanpage.it

Terzigno, accoltella la vicina di casa al petto: arrestato 40enne, l'aggressione per una lite condominiale - La donna è rimasta ferita ma la lama, secondo il racconto dei medici, non avrebbe toccato organi vitali. Come scrive msn.com