Puglia turismo | oltre venti milioni di presenze Vieste più di due milioni Bari e Ugento sopra al milione Le prime venti dati dei primi nove mesi 2025

I dati, fonte osservatorio regionale turismo della Regione Puglia, sono relativi al 2025 fino a settembre. Dunque, fino ad estate completata. La graduatoria è basata sulle presenze, ovvero il numero di arrivi per giorni di permanenza. Si noterà infatti che la classifica, relativamente agli arrivi, avrebbe qualche posizione diversa rispetto a quella che figura qui di seguito. A partire da Bari che con una media di circa due giorni di permanenza (o Lecce, poco meno di tre giorni) evidenzia come la statistica comprenda anche chi si ferma non esclusivamente per turismo ma, magari, per questioni di affari o professionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

