Puglia potenziamento del sostegno psicologico | contributi alle scuole Assessorato regionale all' Istruzione
L'Assessorato regionale all'Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, alle famiglie e al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con sede in Puglia. L'iniziativa prevede la concessione di contributi economici alle istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse ad attivare o rafforzare tali servizi, in coerenza con le proprie specifiche esigenze e con le azioni già in essere nell'ambito della loro autonomia.
