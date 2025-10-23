Puglia potenziamento del sostegno psicologico | contributi alle scuole Assessorato regionale all' Istruzione

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’Assessorato regionale all’Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, alle famiglie e al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con sede in Puglia. L’iniziativa prevede la concessione di contributi economici alle istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse ad attivare o rafforzare tali servizi, in coerenza con le proprie specifiche esigenze e con le azioni già in essere nell’ambito della loro autonomia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

