Puglia potenziamento del sostegno psicologico | contributi alle scuole Assessorato regionale all' Istruzione

Noinotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’Assessorato regionale all’Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, alle famiglie e al personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con sede in Puglia. L’iniziativa prevede la concessione di contributi economici alle istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse ad attivare o rafforzare tali servizi, in coerenza con le proprie specifiche esigenze e con le azioni già in essere nell’ambito della loro autonomia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia potenziamento del sostegno psicologico contributi alle scuole assessorato regionale all istruzione

© Noinotizie.it - Puglia, potenziamento del sostegno psicologico: contributi alle scuole Assessorato regionale all'Istruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

puglia potenziamento sostegno psicologicoPuglia, potenziamento al sostegno psicologico: contributi alle scuole Assessorato regionale all'Istruzione - L’Assessorato regionale all’Istruzione e Diritto allo Studio annuncia il potenziamento dei servizi di sostegno, prevenzione e promozione del benessere psicologico rivolti agli alunni, agli studenti, ... Da noinotizie.it

Puglia, sostegno a giovani e talenti per un futuro innovativo - Durante l'incontro "Agenda per la Puglia del Futuro: Talenti, Giovani, Innovazione aperta", organizzato da Regione ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Dalla Regione Puglia 6,1 milioni per sostegno e servizi all’autismo - 100mila euro per formare docenti di sostegno e personale e 6 milioni per le persone affette da autismo. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Potenziamento Sostegno Psicologico