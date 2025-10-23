Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca codice giallo per nord e ovest della regione Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalle 13 per venticinque ore. Si fa riferimento a “venti: Per il giorno 23102025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale. Per il giorno 24102025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca, codice giallo per nord e ovest della regione Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca, codice giallo per nord e ovest della regione Protezione civile, previsioni meteo

