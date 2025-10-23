Pugilato L’Edera esulta | Khoroshevskyi è campione italiano Under 17
Importante risultato dell’ Edera Boxe Forlì ai Campionati Italiani Under 17 lo scorso fine settimana a Chianciano Terme. Il giovane ucraino Hlieb Khoroshevskyi allenato dal padre Vitali ha conquistato il tricolore nella categoria dei 63 kg. Hlieb, residente a Forlì dal 2024 dopo una drammatica fuga dalla sua patria in guerra, aveva vinto il bronzo ai Campionati Europei ‘Schoolboys 2023’ in Slovenia e ora si allena nella nuova palestra ederina Baroni Boxe. Khoroshevskyi a Chianciano ha iniziato alla grande battendo nei quarti di finale il siciliano Natale 4-1. In semifinale l’ederino si è confrontato contro il tosto veneto Cyrus Galli che ha fatto di tutto, soprattutto a livello di scorrettezze, per contrastare la bella boxe di Hlieb; così alla fine della terza ripresa Galli è stato squalificato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
