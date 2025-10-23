PS5 ESP8266 ESP32 PlayStation 5 Web Exploit Server v1.50 | nuovo aggiornamento
La scena homebrew per PlayStation 5 continua ad evolversi, e con essa gli strumenti che la rendono possibile. Uno dei progetti più pratici e versatili è senza dubbio l’ ESP8266ESP32 PlayStation 5 Web Exploit Server, che nella sua ultima release v1.50 introduce importanti aggiornamenti e miglioramenti alla stabilità. Se possiedi una PS5 con firmware tra la 1.00 e la 5.50 e un microcontrollore ESP (come un NodeMCU o un Wemos D1), hai tra le mani la chiave per sbloccare il potenziale homebrew della tua console, tutto in modo offline dopo una configurazione iniziale. Cosa è l’ESP PlayStation 5 Web Exploit Server?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Argomenti simili trattati di recente
Nuove soluzioni per i tuoi progetti embedded! Sicurezza domestica: controllo accessi con ESP8266, RFID e Telegram by @techrmcom: https://techrm.com/it/sicurezza-domestica-controllo-accessi-con-esp8266-rfid-e-telegram/… Resta aggiornato con i nos - X Vai su X
PlayStation Portal: come giocare i giochi PS5 via Cloud senza console? La guida - Il nuovo aggiornamento di PlayStation Portal rivoluziona tutto: finalmente è possibile giocare con i giochi PlayStation 5 via Cloud senza necessità di collegarsi direttamente alla console. Lo riporta everyeye.it
Come funziona PlayStation Portal, la “console” per i giochi in streaming da Ps5 - Una delle battute più ricorrenti sui social a proposito del nuovo accessorio PlayStation Portal riguarda quanti lo compreranno pensando di avere tra le mani una nuova versione della mitologica Psp per ... Come scrive wired.it
Si può giocare su PS5 e PlayStation Portal contemporaneamente? - Molti si chiedono se la console e il dispositivo portatile possano essere usati da due persone diverse per giochi diversi. Secondo msn.com