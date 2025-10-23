Provincia e orchestra ' Domenico Cimarosa' | siglato l' accordo
La Provincia di Caserta ha segnato un momento cruciale per il futuro culturale del territorio. Presso la solenne Sala Consiliare, è stata formalizzata un'importante convenzione di collaborazione tra l'Amministrazione Provinciale e l'Orchestra "Domenico Cimarosa", destinata a innescare una nuova. 🔗 Leggi su Casertanews.it
