Prove di divisione tra i riformisti del Pd si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri | chi ci sarà
Le molteplici anime del Partito Democratico tornano a mostrarsi in tutta la loro evidenza. E si fanno lo sgambetto, a un mese esatto dagli ultimi tre appuntamenti regionali, in Veneto, Campania e Puglia. Domani, 24 ottobre, si terrà a Milano “ Crescere “, l’incontro organizzato dai riformisti del Partito Democratico. Più precisamente, dal sottogruppo nato dal distacco tra il leader della corrente minoritaria, Stefano Bonaccini, e l’humus di parlamentari ed europarlamentari che prima si riconoscevano nell’area da lui fondata, Energia Popolare. Una rottura maturata nei mesi scorsi, alimentata dal malcontento di chi accusa Bonaccini di essere rimasto troppo vicino a Elly Schlein, apparendo – secondo i suoi ex sostenitori – troppo appiattito sulla linea della segretaria. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
U S D S A L E S Per completare l’organico della sua seconda DIVISIONE femminile ricerca CENTRALE Under 21 Le atlete tesserate possono partecipare alle prove solo previa autorizzazione della società di appartenenza Per Informazioni potete contattare: - - facebook.com Vai su Facebook
Prove di divisione tra i riformisti del Pd, si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri: chi ci sarà - Presenti tutti i deputati ed europarlamentari che pubblicarono a maggio la lettere su La Repubblica alla vigilia del referendum. Secondo msn.com
Due manifestazioni per Gaza, a Milano anche i riformisti Pd - E invece, la doppia manifestazione per Gaza — la prima promossa dai leader di Pd, 5S e Avs per il 7 ... Lo riporta repubblica.it
Riformisti del Pd, prime crepe: "Basta divisioni, serve unità". Ora scricchiola il candidato - Mario Iannella da tempo in campo potrebbe non contare più sul sostegno di un gruppo di iscritti. Secondo lanazione.it