Prove di divisione tra i riformisti del Pd si vedono a Milano ma senza Bonaccini e Alfieri | chi ci sarà

Le molteplici anime del Partito Democratico tornano a mostrarsi in tutta la loro evidenza. E si fanno lo sgambetto, a un mese esatto dagli ultimi tre appuntamenti regionali, in Veneto, Campania e Puglia. Domani, 24 ottobre, si terrà a Milano “ Crescere “, l’incontro organizzato dai riformisti del Partito Democratico. Più precisamente, dal sottogruppo nato dal distacco tra il leader della corrente minoritaria, Stefano Bonaccini, e l’humus di parlamentari ed europarlamentari che prima si riconoscevano nell’area da lui fondata, Energia Popolare. Una rottura maturata nei mesi scorsi, alimentata dal malcontento di chi accusa Bonaccini di essere rimasto troppo vicino a Elly Schlein, apparendo – secondo i suoi ex sostenitori – troppo appiattito sulla linea della segretaria. 🔗 Leggi su Open.online