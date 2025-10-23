Proseguono le demolizioni all’ex Sace Viabilità | via Baioni ‘ristretta’ fino al 10 novembre

Le demolizioni erano iniziate i primi giorni di settembre: entro il 10 novembre dell’ ex Sace di via Baioni dovrebbero rimanere solo macerie. L’ex sito produttivo sarà completamente smantellato, il primo step di un piano rimasto per anni in attesa di essere realizzato. L’ultima fase dei lavori di abbattimento comporta alcune modifiche alla viabilità, attive da mercoledì 22 ottobre fino al 10 novembre. Il provvedimento, forse, più impattante è il restringimento della parte di via Baioni interessata dal cantiere: nel tratto compreso tra il civico 35 e il 39 sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, ma anche il divieto di transito per i pedoni e il limite di velocità a 30 km orari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

