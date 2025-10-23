Pronto soccorso Villa Scassi arriva Ps tracker | così i familiari possono seguire il paziente in tempo reale
Da giovedì 23 ottobre 2025, anche il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è dotato di Ps tracker, il sistema digitale che consente di seguire in tempo reale il percorso clinico di un paziente durante la permanenza in pronto soccorso.L’estensione del servizio, sviluppato da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli accessi in pronto soccorso sono responsabili anche del 44,26% dei 6 milioni di ricoveri in ospedale che si registrano in media ogni anno - facebook.com Vai su Facebook
Pronto soccorso Villa Scassi, arriva Ps tracker: così i familiari possono seguire il paziente in tempo reale - Anche il pronto soccorso di Sampierdarena utilizza il sistema digitale di tracciamento dei pazienti ideato da Liguria Digitale. Come scrive genovatoday.it
Ps Tracker, da oggi l'app arriva anche nel pronto soccorso del Villa Scassi - In Liguria continua l'espansione di Ps Tracker, il sistema di tracciamento digitale dei pazienti in pronto soccorso. Segnala primocanale.it
Pronto soccorso, in tilt Galliera e Villa Scassi - Malati in coda per ore – i casi gravi non devono aspettare – lunghe attese per una visita e ambulanze bloccate davanti all’ingresso. Lo riporta ilsecoloxix.it