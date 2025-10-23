Pronto il progetto per il restyling della chiesa di San Marco finanziato con una raccolta fondi cittadina

JESI - Finanziato con la raccolta fondi promossa dall’amministrazione comunale su impulso dell’ex sindaco Vittorio Massaccesi, sarà presentato alla città il prossimo 30 ottobre il progetto per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di San Marco, uno dei monumenti storici-artistici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

