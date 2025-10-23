Paris Fc-Nantes è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sicuramente è iniziata meglio la stagione del neopromosso Paris Fc, una squadra che ha dieci punti in classifica dopo otto giornate ma che ha dei numeri che difficilmente, se dovessero continuare ad essere così importanti, si potrebbe salvare. Pronostico Paris Fc-Nantes: nessuno si farà male (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché quindici gol subiti sono tantissimi. Meno di quelli fatti e la media è così alta che potrebbe anche portare a dei risultati deludenti nel corso dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

