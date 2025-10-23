Pronostico Paris FC-Nantes | nessuno si farà male

Ilveggente.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paris Fc-Nantes è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sicuramente è iniziata meglio la stagione del neopromosso Paris Fc, una squadra che ha dieci punti in classifica dopo otto giornate ma che ha dei numeri che difficilmente, se dovessero continuare ad essere così importanti, si potrebbe salvare. Pronostico Paris Fc-Nantes: nessuno si farà male (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché quindici gol subiti sono tantissimi. Meno di quelli fatti e la media è così alta che potrebbe anche portare a dei risultati deludenti nel corso dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico paris fc nantes nessuno si far224 male

© Ilveggente.it - Pronostico Paris FC-Nantes: nessuno si farà male

Argomenti simili trattati di recente

pronostico paris fc nantesPronostico Paris FC vs Nantes – 24 Ottobre 2025 - Il confronto di Ligue 1 tra Paris FC e Nantes, in programma allo Stadio Jean Bouin il 24 Ottobre 2025 alle 20:45, promette un duello equilibrato e ... Scrive news-sports.it

pronostico paris fc nantesPronostico Paris FC-Nantes 24 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Ligue 1 - Paris FC e Nantes si sfidano venerdì alle 20:45 allo Stade Jean Bouin per la nona giornata di Ligue 1: approfondimento con analisi, quote e pronostico, tra un Paris FC in crescita e un Nantes in cerca ... Come scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Paris Fc Nantes