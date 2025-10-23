Modena-Empoli è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Da una settimana a questa parte, dopo un avvio di campionato davvero complicato, Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. La società toscana ha chiamato in panchina Dionisi, ma non basterà, almeno stavolta, per lo scossone. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, di solito quando un club cambia allenatore riesce, soprattutto nell’immediato, a dare una sterzata. Ma questo Modena, primo in classifica, con un carattere enorme dimostrato la scorsa settimana con il pareggio sul campo del Palermo davanti ad oltre 30mila spettatori, è una spanna superiore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Modena-Empoli: il cambio in panca non dà la scossa