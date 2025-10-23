Pronostico Malmo-Dinamo Zagabria | salta il solito fattore

Malmo-Dinamo Zagabria è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni. E a differenza di quanto successo negli unici due scontri diretti che nella storia ci sono stati tra queste due formazioni, è evidente come sia pronto a saltare il solito fattore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, nel 2011 – nelle qualificazioni alla Champions League – Malmo e Dinamo Zagabria si sono affrontate (il turno lo hanno superato i croati) ed entrambe hanno vinto in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

