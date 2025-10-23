Pronostico Leeds-West Ham | non finisce come tutti credono
Leeds-West Ham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non finisce come tutti credono, e vale a dire con una vittoria del Leeds. Il West Ham, penultimo in classifica, non ha una rosa così scarsa per questo posto. Nemmeno l’arrivo di Espirito Santo ha dato la giusta scossa, fino al momento, ma è arrivato proprio il giorno per fare dei punti, e cercare di risalire la classifica. (Lapresse) – Ilveggente.it Sono quattro i punti di distacco che gli ospiti hanno nei confronti del Leeds che, al momento, sarebbe anche fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
