Pronostico LDU Quito-Palmeiras | altro colpaccio per i brasiliani
LDU Quito-Palmeiras è la semifinale d’andata della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla Non tanto per quello che è il reale valore di queste due formazioni che si andranno ad affrontare nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores, ma tanto per il cammino che ha portato soprattutto il Palmeiras ad essere ad un solo passo dal grandissimo evento. Con possibilità di un derby contro il Flamengo in finale. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro gli ecuadoriani dell’LDU Quito, i biancoverdi ospiti si possono fregiare di un fatto abbastanza importante che al di là dell’Oceano ha fatto scalpore: l’aver eliminato il River Plate, con una doppia vittoria sia in casa che in trasferta, è stato un segnale clamoroso mandato a tutta la compagnia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
