Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca | a Selhurst Park non si passa
Crystal Palace-AEK Larnaca è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Crystal Palace ha debuttato con un successo nella fase a girone unico della Conference League. In Polonia, tre settimane fa, le Eagles hanno avuto la meglio 2-0 sulla Dinamo Kiev, costretta a giocare in campo neutro per le ben note vicende che stanno interessando l’Ucraina: con un gol per tempo (Munoz e Nketiah) i londinesi si sono presi i primi tre punti al termine di una gara mai realmente in discussione ed in cui l’unica nota stonata è stata l’espulsione di Borna Sosa ad un quarto d’ora dalla fine (l’ex giocatore del Torino sarà squalificato in questo turno). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
