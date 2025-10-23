Conference League, tra le squadre che vorrebbero sfruttare la coppa per ritrovare fiducia c’è il Mainz: in Bundesliga i biancorossi sono in zona retrocessione. Il doppio impegno, si sa, porta via tante energie. E questo può rappresentare un problema in particolar modo per quelle squadre che non sono abituate a giocare tre partite a settimana. A volte, però, la coppa può servire per ritrovare fiducia e riprendere slancio in vista del prossimo match di campionato. (Ansa) – Ilveggente.it È ciò che spera il Mainz, terzultimo nella classifica di Bundesliga dopo le prime sette giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Conference League 23 ottobre ore 21:00: tre possibili vincenti