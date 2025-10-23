Pronostici Conference League 23 ottobre ore 18 | 45 | secondo successo nel mirino
Conference League, lo Strasburgo non vuole fermarsi: gli alsaziani, terzi in Ligue 1, sognano la seconda vittoria consecutiva fuori dai confini nazionali. Sono ben 15 le squadre a punteggio pieno nella classifica del maxigirone di Conference League dopo la prima giornata. Lo Strasburgo non ha toppato il match d’esordio, andando a vincere 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava, avversario temibile in quanto più abituato ai palcoscenici europei rispetto al club alsaziano, tornato a giocare una competizione europea a distanza di vent’anni dall’ultima volta. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
212° PUNTATA Fuma e Dirk si lanciano nei pronostici col Power Ranking della Eastern Conference. Chi vincerà la regular season? Chi sarà la sorpresa? Come chiuderanno Boston e Indiana? E i 76ers sapranno superare gli infortuni? E Fontecchio coi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Univ. Craiova-Noah 23 ottobre: 2ª Giornata Conference League - FC Noah, gara della UEFA Conference League di giovedì 23 ottobre alle 21:00: scopri le migliori scommesse per un match che si prospetta equilibrato ... Scrive bottadiculo.it
Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca 23 Ottobre: solo Eagles a Selhurst Park? - Il pronostico, le quote e l'analisi del match di UEFA Europa Conference League tra Crystal Palace e AEK Larnaca, in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle 21:00: scopri le migliori opzioni di scommess ... Si legge su bottadiculo.it
Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina 23 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 2° giornata UEFA Conference League. Come scrive betitaliaweb.it