Probabili ammoniti del match del venerdì: tre profili da cerchiare in giallo, tutte le opzioni In vetta alla classifica di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri non vuole smettere di fermarsi. I rossoneri ospitano il Pisa nel primo anticipo dell’ottava giornata che, in caso di successo, potrebbe permettere a Leao e compagni di mettere distanza tra sé e Inter e Napoli, in attesa del confronto del ‘Maradona’. (LaPresse) – IlVeggente.it Ad arbitrare il match di San Siro sarà arbitrato da Luca Zufferli la cui media di 4,11 ammonizioni non può di certo passare inosservata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici ammoniti: la tripla del venerdì