promozione turistica la valconca fa squadra

Prende forma ‘La valle delle vacanze’, progetto di turismo integrato tra mare ed entroterra, con l’entrata definitiva nell’accordo dei comuni di Cattolica e San Giovanni, a fianco dell’ Unione Valconca. Tutto questo con l’obiettivo principale di attirare sempre più visitatori non soltanto per il mare, ma anche per il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico che caratterizza l’intera vallata. Un vero e proprio patto che unisce Cattolica e le località dell’entroterra. E dalla teoria si è passati subito alla pratica con pianificazione di strumenti smart per la promozione e l’accoglienza, come app geolocalizzate, mappe interattive e segnaletica digitale, capaci di accompagnare il visitatore passo dopo passo alla scoperta della vallata portando sempre più turisti dalla costa alla collina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

