Il tema dell’assegnazione a mansioni superiori e del diritto alla cosiddetta promozione automatica continua a essere fonte di contrasti tra lavoratori e datori di lavoro e un recente caso, esaminato dalla Corte d’appello di Bari, lo conferma. La sentenza n. 1674 di quest’anno, emessa dal giudice pugliese, è interessante perché chiarisce alcuni principi fondamentali in materia di mansioni, avanzamenti di carriera e demansionamento. Vediamo allora i punti chiave della decisione e capiamo qual è la sua portata generale per i rapporti di lavoro. La vicenda del dipendente che rivendicava le mansioni superiori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Promozione automatica con mansioni superiori, quando spetta il risarcimento