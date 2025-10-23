Promozione automatica con mansioni superiori quando spetta il risarcimento
Il tema dell’assegnazione a mansioni superiori e del diritto alla cosiddetta promozione automatica continua a essere fonte di contrasti tra lavoratori e datori di lavoro e un recente caso, esaminato dalla Corte d’appello di Bari, lo conferma. La sentenza n. 1674 di quest’anno, emessa dal giudice pugliese, è interessante perché chiarisce alcuni principi fondamentali in materia di mansioni, avanzamenti di carriera e demansionamento. Vediamo allora i punti chiave della decisione e capiamo qual è la sua portata generale per i rapporti di lavoro. La vicenda del dipendente che rivendicava le mansioni superiori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
