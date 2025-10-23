Una vera e propria ’Promenade’, una passeggiata che diventna un viaggio musicale nei musei della città. Del tutto inconsueta come Promenade, perché in realtà è un percorso di visite guidate e concerti a cura della Filarmonica del Teatro Comunale, che farà tappa al Museo del Patrimonio Industriale e al MAMbo: una rassegna che per la prima volta porterà l’Orchestra Filarmonica del Comunale in un percorso di quattro tappe fino al 13 dicembre: si comincia già sabato al Museo del Patrimonio Industriale dove si tornerà poi il 16 novembre, mentre al MAMbo gli appuntamenti sono l’8 novembre e 13 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Promenade’ tra arte e musica con la Filarmonica del Comunale