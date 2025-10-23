’Promenade’ tra arte e musica con la Filarmonica del Comunale
Una vera e propria ’Promenade’, una passeggiata che diventna un viaggio musicale nei musei della città. Del tutto inconsueta come Promenade, perché in realtà è un percorso di visite guidate e concerti a cura della Filarmonica del Teatro Comunale, che farà tappa al Museo del Patrimonio Industriale e al MAMbo: una rassegna che per la prima volta porterà l’Orchestra Filarmonica del Comunale in un percorso di quattro tappe fino al 13 dicembre: si comincia già sabato al Museo del Patrimonio Industriale dove si tornerà poi il 16 novembre, mentre al MAMbo gli appuntamenti sono l’8 novembre e 13 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Con la presentazione in anteprima del libro d’arte “I giorni della clessidra. O la libertà del cuore” dell'artista sannita Giuseppe Leone, si è concluso al Museo Correale di Sorrento il progetto culturale Promenade Méditerranée, ideato e diretto da Mario Esposito - facebook.com Vai su Facebook
Delicatezza di pensieri al tuo mattino caro maestro Alberto,Simona e amici Claude Monet La Promenade La femme à l’ombrelle è un opera d’arte del 1875 - X Vai su X
’Promenade’ tra arte e musica con la Filarmonica del Comunale - Una vera e propria ’Promenade’, una passeggiata che diventna un viaggio musicale nei musei della città. ilrestodelcarlino.it scrive
Filarmonica Romana, musica e danza tra star e nuovi talenti - Musica antica e non solo, musica vocale da camera, trii, quartetti, quintetti, recital per strumento solo, nuove commissioni, accostamenti inusuali puntando sui migliori talenti delle ultime ... Da ansa.it
Filarmonica della Scala sotto le guglie: omaggio alla musica per film - C'è qualcosa di magico che ogni anno si ripete in piazza Duomo: Concerto per Milano, l'appuntamento open air con la Filarmonica della Scala torna per la dodicesima edizione giovedì 5 giugno alle ore ... Da ilgiornale.it