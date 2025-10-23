Proiettile ritrovato davanti alla Questura con la foto di un poliziotto Arrestato un senzatetto

Arrestato un 39enne pugliese, senzatetto, accusato di essere il responsabile dell?atto intimidatorio contro la polizia a Bari. Nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini della polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Proiettile ritrovato davanti alla Questura, con la foto di un poliziotto. Arrestato un senzatetto

