Progetto Iupals in arrivo primi 2 studenti palestinesi università Tor Vergata
(Adnkronos) – Arrivano questa sera i primi due studenti palestinesi attesi dall'Università di Roma Tor Vergata con il volo che li porta all'aeroporto militare di Ciampino. Il loro atterraggio è previsto per le 20 di oggi. Si tratta di Saja R.B.A. (20 anni) e Fawzy M.F.A. (23 anni) iscritti rispettivamente al corso di laurea triennale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Diamo il benvenuto alla terza studentessa palestinese del progetto Iupals. Ad accoglierla all’aeroporto di Bari, la professoressa Elisabetta Todisco, direttrice del Dipartimento di Ricerca ed Innovazione Umanistica dell'Ateneo barese, dove la studentessa frequ - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Iupals, in arrivo primi 2 studenti palestinesi università Tor Vergata - Sono i primi studenti ad arrivare sui sei attesi a Tor Vergata, vincitori delle borse messe a disposizione dall'ateneo per il progetto Iupals - Scrive adnkronos.com