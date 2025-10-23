Progetto Iupals in arrivo primi 2 studenti palestinesi università Tor Vergata

(Adnkronos) – Arrivano questa sera i primi due studenti palestinesi attesi dall'Università di Roma Tor Vergata con il volo che li porta all'aeroporto militare di Ciampino. Il loro atterraggio è previsto per le 20 di oggi. Si tratta di Saja R.B.A. (20 anni) e Fawzy M.F.A. (23 anni) iscritti rispettivamente al corso di laurea triennale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

