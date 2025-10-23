Progetto Educazione digitale tre classi premiate alla Camera
Nell’era dell’iperconnessione, dove le ore di relazione sociale con i coetanei sono scese drasticamente da 25mila a 5mila a vantaggio del tempo passato sugli schermi, è fondamentale accompagnare bambini e adolescenti nella scoperta del mondo digitale, sensibilizzandoli nell’utilizzo della tecnologia con strumenti concreti e percorsi educativi. È il messaggio lanciato, ieri, nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale, da Wind Tre in occasione della premiazione alla Camera delle tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi, il progetto di educazione digitale – realizzato in collaborazione con la polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit – che dal 2018 ad oggi ha raggiunto oltre 2 milioni tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà degli istituti scolastici del nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Educazione, salute e affetto intergenerazionale al centro di un progetto internazionale - facebook.com Vai su Facebook
ScopriNatura è il progetto di educazione ambientale di #RegioneFVG, pensato per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, con l’obiettivo di far conoscere i boschi e gli ambienti naturali del territorio. Scopri di più https://bit.ly/48iXpez - X Vai su X
Progetto Educazione digitale, tre classi premiate alla Camera - Nell’era dell’iperconnessione, dove le ore di relazione sociale con i coetanei sono scese drasticamente da 25mila a 5mila a ... Si legge su quotidiano.net
Educazione digitale tra i giovani: premiate le scuole vincitrici del progetto NeoConnessi - Mercoledì 22 ottobre 2025 sono state premiate, alla Camera dei deputati, le tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi. Riporta leggo.it
NeoConnessi: premiate le scuole vincitrici alla Camera dei deputati nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale - Alla Camera dei deputati sono state premiate le classi vincitrici del concorso «NeoConnessi», il progetto di educazione digitale di Wind Tre che ha ... panorama.it scrive