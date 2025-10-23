Progetto Educazione digitale tre classi premiate alla Camera

Nell’era dell’iperconnessione, dove le ore di relazione sociale con i coetanei sono scese drasticamente da 25mila a 5mila a vantaggio del tempo passato sugli schermi, è fondamentale accompagnare bambini e adolescenti nella scoperta del mondo digitale, sensibilizzandoli nell’utilizzo della tecnologia con strumenti concreti e percorsi educativi. È il messaggio lanciato, ieri, nella Giornata nazionale della cittadinanza digitale, da Wind Tre in occasione della premiazione alla Camera delle tre classi vincitrici del concorso NeoConnessi, il progetto di educazione digitale – realizzato in collaborazione con la polizia di Stato, con il supporto della Società Italiana di Pediatria e del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, e sviluppato con La Fabbrica Società Benefit – che dal 2018 ad oggi ha raggiunto oltre 2 milioni tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo quasi la metà degli istituti scolastici del nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

