Professore riminese sbanca a La Ruota della Fortuna Diventa campione e vince 37 mila euro

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ riminese il nuovo campione della trasmissione tv “La Ruota della Fortuna”, in onda su Canale 5. Nella puntata in onda mercoledì (22 ottobre), Tommaso da Rimini è riuscito ad avere la meglio sulla campionessa uscente Daniela da Sabaudia. L’esordio ha mostrato un concorrente super preparato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

