Professore riminese sbanca a La Ruota della Fortuna Diventa campione e vince 37 mila euro
E’ riminese il nuovo campione della trasmissione tv “La Ruota della Fortuna”, in onda su Canale 5. Nella puntata in onda mercoledì (22 ottobre), Tommaso da Rimini è riuscito ad avere la meglio sulla campionessa uscente Daniela da Sabaudia. L’esordio ha mostrato un concorrente super preparato e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
