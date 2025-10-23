Professore e avvocato era conosciutissimo | è morto Mario Trimeloni

Professore e avvocato, è stato un luminare nella professione e nell'insegnamento: Mario Trimeloni si è spento a 98 anni. Abitava a Roè Volciano ma era conosciutissimo in tutta la provincia e oltre: ne danno il triste annuncio i figli Magda, Giuseppe e Stefano con le rispettive famiglie. Era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

#Napoli – Il professore e avvocato Leone Melillo riflette sulle prossime elezioni regionali in Campania, tra memoria storica e visione futura. Sanità, impresa e turismo al centro della sua idea di sviluppo sostenibile per la regione. #Napoli #Campania #Elezioni - facebook.com Vai su Facebook

Professore e avvocato, era conosciutissimo: è morto Mario Trimeloni - Professore e avvocato, è stato un luminare nella professione e nell'insegnamento: Mario Trimeloni si è spento a 98 anni. Come scrive bresciatoday.it

Addio a David Petri, professore e avvocato. Il ricordo dei colleghi: “Era pieno di umanità” - Pistoia, 22 agosto 2025 – Un grave lutto ha colpito l’istituto professionale Luigi Einaudi e la comunità di Pistoia: si è spento ieri all’hospice di Spicchio, per una malattia che non gli ha lasciato ... Scrive lanazione.it