Professore e avvocato era conosciutissimo | è morto Mario Trimeloni

Bresciatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professore e avvocato, è stato un luminare nella professione e nell'insegnamento: Mario Trimeloni si è spento a 98 anni. Abitava a Roè Volciano ma era conosciutissimo in tutta la provincia e oltre: ne danno il triste annuncio i figli Magda, Giuseppe e Stefano con le rispettive famiglie. Era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

