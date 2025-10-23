Produzione di documenti falsi 56enne in cella dopo la condanna

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un 56enne residente nel comune atellano. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Accusato di produrre documenti falsi per giustificare estorsione da 1 milione di euro: arrestato avvocato milanese - Un avvocato civilista del Foro di Milano si trova agli arresti domiciliari da ieri mattina, martedì 9 settembre, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo perché ... Si legge su fanpage.it

Documenti falsi, smascherata impresa edile - Avevano avviato un’attività edile con base proprio a Rimini, presentandosi come cittadini rumeni in possesso di documenti validi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Produzione Documenti Falsi 56enne