Produzione di documenti falsi 56enne in cella dopo la condanna
I carabinieri della Stazione di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un 56enne residente nel comune atellano. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
A cento anni dalla nascita del grande scrittore siciliano, un’esposizione nella Capitale ne celebra la ricca produzione teatrale con documenti originali e materiali audiovisivi, per approfondire l’importanza letteraria e drammaturgica di Camilleri oltre il successo - facebook.com Vai su Facebook
A 100 anni dalla nascita, un’esposizione nella Capitale celebra la produzione teatrale con documenti originali e materiali audiovisivi per approfondire l’importanza letteraria e drammaturgica di #Camilleri oltre il successo di Montalbano - X Vai su X
Accusato di produrre documenti falsi per giustificare estorsione da 1 milione di euro: arrestato avvocato milanese - Un avvocato civilista del Foro di Milano si trova agli arresti domiciliari da ieri mattina, martedì 9 settembre, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo perché ... Si legge su fanpage.it
Documenti falsi, smascherata impresa edile - Avevano avviato un’attività edile con base proprio a Rimini, presentandosi come cittadini rumeni in possesso di documenti validi. Si legge su ilrestodelcarlino.it