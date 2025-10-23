Processo Regeni sospeso nuovi dubbi su costi consulenza tecnica di difensori egiziani | rinviati atti alla Consulta per dubbi di Costituzionalità

La I Corte d'Assise di Roma ha accolto una questione di "Costituzionalità" sulle spese della difesa degli imputati egiziani, disponendo un nuovo invio degli atti alla Corte Costituzionale Il processo per la morte di Giulio Regeni sarà sospeso. È quanto ha disposto la I Corte d'Assise di Roma,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

