Processo Regeni sospeso nuovi dubbi su costi consulenza tecnica di difensori egiziani | rinviati atti alla Consulta per dubbi di Costituzionalità
La I Corte d'Assise di Roma ha accolto una questione di "Costituzionalità" sulle spese della difesa degli imputati egiziani, disponendo un nuovo invio degli atti alla Corte Costituzionale Il processo per la morte di Giulio Regeni sarà sospeso. È quanto ha disposto la I Corte d'Assise di Roma,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il processo sulla morte di Giulio Regeni è sospeso. Dopo quasi dieci anni dalla morte del ricercatore italiano ucciso al Cairo gli atti finiscono ancora una volta alla Corte costituzionale. La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle - facebook.com Vai su Facebook
Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni: gli atti inviati alla Consulta - X Vai su X
Processo Regeni sospeso, dubbi di costituzionalità da parte dei difensori degli 007 egiziani - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ... Riporta ecovicentino.it
Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni - A poche udienze dalla fine, il processo sulla morte di Giulio Regeni è stato nuovamente sospeso. Secondo msn.com
Sospeso il processo per la morte di Giulio Regeni: atti alla Consulta. Gli 007 egiziani bloccano tutto con un ricorso sul diritto di difesa - La Prima Corte di Assise accoglie il ricorso dei 007 egiziani su gratuità del patrocinio per i consulenti tecnici ... Secondo affaritaliani.it