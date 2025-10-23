Processo di Berlino le promesse rischiano di essere più dei fatti
A che punto e’ il Processo di Berlino? E come i Paesi balcanici stanno progredendo in chiave Ue? l vertice di ieri a Londra ha certificato lo stallo della situazione serbo-kosovara, ma certamente messo in luce anche aspetti positivi, come i progressi albanesi. Appare chiaro quindi che in un momento caratterizzato dalle pressioni geopolitiche e finanziarie dei super player esterni come Russia e Cina. l’Ue è chiamata a uno scatto decisivo. LE CRISI Secondo il kosovaro Albin Kurti la Serbia non dovrebbe essere autorizzata ad agire impunemente e dice che i progressi compiuti nel suo Paese restano “sotto l’ombra delle minacce e delle continue aggressioni” da parte di Belgrado. 🔗 Leggi su Formiche.net
Sono arrivato a $Londra per partecipare al Vertice sui Balcani nel quadro del processo di Berlino: la loro riunificazione con l’Europa è una priorità del Governo italiano. - X Vai su X
Il Ministro Antonio Tajani è in missione a #Londra per partecipare al Vertice del Processo di Berlino sui #BalcaniOccidentali. https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/10/ministro-tajani-a-londra-al-vertice-del-processo-di-berlino-e - facebook.com Vai su Facebook