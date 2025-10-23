Processo al gorgonzola | Assolto con formula piena

Imputato, giudice e giurati, avvocato difensore e pubblica accusa, testimoni e sentenza: in scena, o meglio in aula, il "Processo al gorgonzola". Si è concluso, naturalmente, con l’assoluzione con formula piena. E con una degustazione, cui hanno preso parte, oltre ad attori e figuranti, tantissimi cittadini. Il "processo" al formaggio, amato e detestato, forte e dolce, salutare e “malsano”, è andato in scena l’altra sera all’auditorium dell’Intergenerazionale, a cura di Slow Food e Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio) con la collaborazione del Comune e naturalmente nell’ambito delle iniziative per "Gorgonzola città del formaggio 2025". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

