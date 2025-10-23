Primi momenti della nuova vita a tre

T ony Effe e Giulia De Lellis hanno fatto la loro prima passeggiata a tre con la figlia Priscilla, nata il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Il trapper, 34 anni, e l’influencer, neomamma, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre camminavano tra le vie della Capitale, con la bimba addormentata tra le braccia del papà. Una scena semplice: niente fan, niente clamore, solo una coppia che si adatta ai ritmi di una neonata. Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore tra mamma e papà X Leggi anche › Giulia De Lellis ha partorito: le prime foto social di Priscilla in braccio a papà Tony Effe Giulia De Lellis e Tony Effe a passeggio con Priscilla. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Primi momenti della nuova vita a tre

News recenti che potrebbero piacerti

Il 22 ottobre l'esercito russo ha attaccato un asilo privato nella città di Kharkiv, in Ucraina: ci sono bambini feriti. Il sindaco Igor Terekhov ha reso noto che tutti i bambini sono stati evacuati. Nelle immagini i primi momenti dell'intervento dei soccorsi. #ucraina #ru - facebook.com Vai su Facebook

Cambiare vita non è un salto nel vuoto ma un viaggio dentro di sé - I libro “racconto di vita” di Manfredi Roesler Franz, Lascio tutto e riparto da me, è in libreria per i tipi di De Agostini Editore ... ilsole24ore.com scrive

Nuova vita per i centri storici . Nascono i primi sei ’hub urbani’. La Regione ci mette 14 milioni - Sei nuovi "hub" tra centro e periferia ridisegnano la geografia commerciale della provincia: ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Il primo compleanno del gatto Martin: una nuova vita per dimenticare i 12 anni precedenti - Per la maggior parte dei suoi dodici anni, Martin non ha conosciuto altro che il freddo dell’asfalto e l’indifferenza. repubblica.it scrive