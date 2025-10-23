Primi malati evacuati da Gaza
Quasi 200 i pazienti che sono riusciti a lasciare la Striscia, alcuni in condizioni disperate. Almeno altri 15 mila bisognosi di cure mediche. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
