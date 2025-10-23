Prima pagina Gazzetta dello Sport | Juventus senza rete battuta 1-0 dal Real Madrid

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport juventus senza rete battuta 1 0 dal real madrid

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus senza rete, battuta 1-0 dal Real Madrid”

Leggi anche questi approfondimenti

prima pagina gazzetta sport"Juve senza rete". La Gazzetta dello Sport apre sul ko bianconero contro il Real - 0 dal Real" è il titolo di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina odierna. Da tuttomercatoweb.com

prima pagina gazzetta sportLa Gazzetta in apertura: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto". Segnala milannews.it

prima pagina gazzetta sportGazzetta dello Sport: "Napoli, è l'ora del gol" - "Napoli, è l’ora del gol": così scrive sulla sua prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Prima Pagina Gazzetta Sport