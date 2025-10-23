Prima pagina Corriere dello Sport | Juventus viva | Vlahovic spreca Bellingham non perdona

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina corriere dello sport juventus viva vlahovic spreca bellingham non perdona

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus viva: Vlahovic spreca, Bellingham non perdona”

