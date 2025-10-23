Prima categoria Coppa Borgo Minonna a valanga | 4-0 a Le Torri

Borgo Minonna e Real Cameranese ok nella prima giornata della seconda fase della Coppa Marche di Prima Categoria. Nelle partite giocate martedì sera Borgo Minonna a valanga sul campo de Le Torri Castelplanio (0-4). Inizia con il piede giusto la formazione jesina nel girone 2 di Coppa, che ha visto riposare l' Olimpia Marzocca. Un altro successo a tre giorni di distanza dal primo in campionato, colto con due gol (di Piermattei e Pandolfi) sul campo della Castelleonese. Successi da dedicare al proprio tesserato Valentino Canulli, colpito dal grave lutto della perdita della mamma, con la società jesina che avrebbe voluto rinviare la partita di campionato.

