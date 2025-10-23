Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas nel mercato tutelato e libero, come si compone la bolletta e quanto può spendere una famiglia tipo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

