Previsioni meteo nei prossimi giorni in Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una perturbazione porterà maltempo al Nord e instabilità diffusa. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un fronte instabile che determinerà condizioni di maltempo soprattutto nelle regioni settentrionali, con fenomeni anche intensi e locali temporali. Le zone alpine, la Pianura Padana e la fascia nord-occidentale dovranno prepararsi a piogge diffuse e rovesci intermittenti. Al centro e al sud, invece, il tempo subirà l’influenza del sistema perturbato con nubi persistenti, rovesci sparsi e momenti di relativa tregua. In alcune aree costiere potrebbero alternarsi brevi schiarite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni meteo nei prossimi giorni in Italia

Scopri altri approfondimenti

Venti forti ma diminuiscono le piogge: le previsioni meteo per venerdì 24 ottobre -> https://tinyurl.com/ypj873x2 - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #Meteo di oggi #17ottobre e domani sabato #18ottobre - X Vai su X

È tornato il maltempo sull’Italia, le previsioni meteo: dove colpirà e quanto dureranno piogge e temporali - L'Italia è attualmente interessata da una perturbazione che ha portato maltempo, con piogge e temporali, sulle regioni settentrionali ... Lo riporta fanpage.it

Meteo: Perturbazioni in serie nei Prossimi Giorni, occhio a Pioggia abbondante e Vento - Non accenna a stabilizzarsi l'atmosfera sul nostro Paese e nei prossimi giorni dovremo fare i conti con il transito di perturbazioni in serie, cariche di piogge abbondanti e caratterizzate anche da ta ... Da ilmeteo.it

Meteo: quanta PIOGGIA nei prossimi giorni, le Regioni più interessate - Da ieri, 20 ottobre fino a martedì 28 ottobre, il meteo in Italia risulterà spesso e volentieri piovo. Secondo meteogiornale.it