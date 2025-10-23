Previsioni meteo Livorno prolungata fino alle 6 del 24 ottobre l' allerta arancione per vento e mareggiate
La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino a domani, venerdì 24 ottobre, l’allerta meteo per vento e mareggiate su Livorno e provincia. Il codice arancione, previsto per oggi, resterà attivo fino alle 6 del mattino, per poi passare a giallo: durerà fino alle 18 per il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
meteo.it. . Pronti con l'ombrello? È allerta meteo in 12 regioni. Ecco le previsioni di giovedì 23 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Le #previsioni #Meteo di oggi #17ottobre e domani sabato #18ottobre - X Vai su X
Prolungata l’allerta meteo. Giovedì allerta arancione anche in Valle del Serchio - La Regione Toscana, a fronte del perdurare delle condizioni di forte instabilità, ha deciso di prolungare l’allerta meteo arancione e ampliarlo. Scrive giornaledibarga.it
Le previsioni peggiorano, sulle Marche prolungata l'allerta meteo per temporali. Ecco cosa sta succedendo - Anche per la giornata di venerdì 22 agosto le previsioni del servizio meteo della Protezione civile annunciano la possibilità nel corso della giornata di isolati rovesci o brevi temporali, con ... Riporta corriereadriatico.it