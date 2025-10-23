Previsioni meteo Livorno prolungata fino alle 6 del 24 ottobre l' allerta arancione per vento e mareggiate

Livornotoday.it | 23 ott 2025

La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino a domani, venerdì 24 ottobre, l’allerta meteo per vento e mareggiate su Livorno e provincia. Il codice arancione, previsto per oggi, resterà attivo fino alle 6 del mattino, per poi passare a giallo: durerà fino alle 18 per il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

