Previsioni caldo africano nelle regioni del Sud Italia oltre 30 gradi in Sicilia | ma al Nord le prime gelate
Le previsioni meteo per il fine settimana, Italia spaccata in due: caldo africano al Sud e prime gelate al Nord. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quanto durerà ancora il caldo fuori stagione? Le previsioni meteo di domenica 12 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Ritorno del CALDO AFRICANO, si parla di 30 GRADI tra Venerdì e Domenica - L’ultimo fine settimana di ottobre sarà infatti dominato da ... Da meteogiornale.it
Tre giorni di pioggia poi l'anomalia termica: torna il caldo (fino a sfiorare i 30 gradi) - Nei prossimi tre giorni stimate precipitazioni per oltre 100/150 millimetri lungo le regioni tirreniche. Si legge su today.it
Escalation rovente in Italia, 16 città con bollino rosso. Da Milano a Latina: che temperature ci aspettano prima di Ferragosto - È atteso nelle prossime ore il picco di caldo africano con temperature altissime ovunque, ma che in Lazio e Toscana supereranno i 40°C. Secondo quotidiano.net