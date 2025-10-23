Prevenzione e azioni d’intervento sulla salute mentale dei giovani fondi per oltre 370 mila euro

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ - Il Comune di Nardò potrà investire quasi 373 mila euro sull’attività di prevenzione, diagnosi precoce e interventi per migliorare la salute mentale dei giovani della Generazione Z.Sono risorse di “HealthyMinds”, un progetto Interreg Grecia-Italia per cui è nata una partnership composta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it



