Prevenzione a scuola | la SIP lancia Copriamoli bene
La Società Italiana di Pediatria (SIP) lancia "Copriamoli bene", una campagna di educazione sanitaria nelle scuole. L'obiettivo è promuovere la prevenzione di malattie come l'influenza, coinvolgendo docenti, alunni e famiglie in semplici gesti quotidiani di igiene.Prevenzione e salute tra i banchi: la Società Italiana di Pediatria lancia la campagna “Copriamoli bene”Un progetto educativo per le scuole dell’infanzia e primarie che coinvolge i docenti con corsi di formazione riconosciuti dal MiM e materiali didattici e informativi per alunni e famiglie.23 ottobre 2025 – L’influenza è una delle infezioni più comuni tra i bambini e ogni anno, durante la stagione invernale, incide in modo significativo sulla loro salute e sulla vita familiare. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
