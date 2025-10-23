Prevenire il rischio-sisma Prove reali in laboratorio

Alla facoltà di Ingegneria adesso c'è un nuovo laboratorio di prove strutturali e di ingegneria sismica, un'infrastruttura scientifica avanzata dedicata allo studio del comportamento dei materiali e delle costruzioni, con particolare attenzione alla sicurezza delle strutture e alla prevenzione del rischio sismico. Si tratta di un laboratorio inaugurato ieri con dotazioni d'avanguardia in cui le attività sperimentali sono realizzate con l'impiego di apparecchiature in grado di effettuare test sia statici che dinamici: tra gli strumenti presenti una macchina per prove uniassiali, una macchina universale per test in condizioni climatiche variabili e dinamometri di alta precisione.

