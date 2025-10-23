Prete e giornalista spagnolo 81enne indagato a Roma per violenza sessuale

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’accusa contro Antonio Pelayo Bombín. È indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale il sacerdote e giornalista spagnolo Antonio Pelayo Bombín, 81 anni, figura nota nell’ambiente vaticano come vaticanista di lungo corso e consulente dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. L’inchiesta è partita dopo la denuncia di un cronista italiano di 40 anni, che ha raccontato di essere stato vittima di un approccio sessuale non consensuale da parte del religioso. L’incontro durante il Conclave e l’invito a casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sarebbero conosciuti nei giorni concitati del Conclave, successivi alla morte di papa Francesco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Prete e giornalista spagnolo 81enne indagato a Roma per violenza sessuale

Contenuti che potrebbero interessarti

Scandalo al Conclave, il prete-giornalista Antonio Pelayo cerca di adescare un collega: accusato di violenza sessuale - X Vai su X

Nei giorni del Conclave ma anche in quelli successivi, con tutta la stampa impegnata a raccogliere notizie nella sala stampa vaticana, un giornalista e prete spagnolo Antonio Pelayo, 81 anni, ha adescato un suo collega dei media, 40 anni, invitandolo a casa, - facebook.com Vai su Facebook

"Un prete ha adescato un cronista in Vaticano": sacerdote-giornalista di 81 anni accusato di violenza sessuale - Secondo quanto ricostruito, l'81enne avrebbe tentato di avere un rapporto intimo con il collega: un approccio che sarebbe diventato aggressivo, tanto che il 40enne qualche giorno dopo lo ha denunciato ... today.it scrive

Adesca giornalista in Vaticano durante il Conclave e lo invita a casa: prete accusato di violenza sessuale - Il giornalista e prete spagnolo 81enne è accusato di violenza sessuale su un cronista durante ... Si legge su fanpage.it

Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave. Il pm: "Violenza sessuale” - Il decano dei vaticanisti spagnoli invitò un cronista italiano nel suo appartamento e cercò un approccio. quotidiano.net scrive