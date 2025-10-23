Presutti Pd | Fermato intervento illegittimo sul dup ma continua l' abuso di potere della giunta con la scusa dell' urgenza

No alla pregiudiziale presentata dal consigliere comunale del Pd Marco Presutti, ma sì all’emendamento della commissione Finanze con cui si riconosce il vizio di incompetenza della giunta che avrebbe cercato per l’ennesima volta, sottolinea il consigliere, di invadere le competenze del consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

