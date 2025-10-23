Presunto caso di Dengue Domani disinfestazione
PONTEDERA L’Asl Toscana nord ovest ha segnalato un presunto caso di infezione da virus Dengue su una persona al rientro da un Paese tropicale. Per questo motivo il sindaco Matteo Franconi ha disposto con ordinanza un intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre. "L’intervento viene raccomandato per abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre, principale vettore del virus, nell’area dove il paziente ha soggiornato – si legge in una nota del Comune di Pontedera – al fine di ridurre ulteriormente il pur remoto rischio di innesco di una trasmissione viste le indicazioni di ministero della Salute e Regione Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presunto caso di dengue a Pontedera, al via intervento di disinfestazione - A seguito della segnalazione da parte dell'Azienda Usl Toscana nord ovest di un presunto/possibile caso di infezione da virus Dengue di una persona al ...
Presunto caso di Dengue al rientro da un Paese tropicale - PONTEDERA: La segnalazione dell'Asl Toscana nord ovest fa scattare l'intervento di disinfestazione nel raggio di 100 metri dal pronto soccorso ...
La Valletta: sospetto caso di Dengue in via Ripamonti - Anche La Valletta Brianza si trova a dover intervenire per un sospetto caso di Dengue, si teme contratto da una ...