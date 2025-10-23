Presunta corruzione per voto di scambio a Cologno Monzese arrivano le misure interdittive
Cologno Monzese (Milano), 23 ottobre 2025 - La gip del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha deciso la sospensione dai pubblici uffici e il divieto temporaneo di esercitare la professione come misura cautelare per cinque dei sei indagati nell'inchiesta per corruzione per voto di scambio che vede al centro l'ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi e per cui la Procura di Monza aveva chiesto il carcere o gli arresti domiciliari. Le misure adottate, non per pericolo di inquinamento delle prove perchè i fatti ormai sono datati (risalgono ad un periodo tra il 2020 e il 2022) ma per pericolo che i reati contestati vengano nuovamente commessi, riguardano i sei accusati a vario titolo che sono stati sottoposti dalla gip monzese ad interrogatorio preventivo, escluso il funzionario dell'Inps Andrea Locandro perchè ormai è andato in pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
