Preso allo Scalo con l' auto piena di rame denunciato 41enne di Sora

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore scorse i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno messo a segno un importante colpo contro il fenomeno dei furti e ricettazione di rame, denunciando un 41enne italiano residente a Sora. L'uomo è stato sorpreso in possesso di ben 40 chilogrammi di cavi in rame di provenienza.

