Presidio animalista contro la modifica di legge sulla caccia
Un presidio contro la proposta di modifica alla legge sulla caccia presentata dal ministro Lollobrigida si terrà a Trieste, oltre che a Venezia e Salerno, questo sabato 25 ottobre. La manifestazione preavvisata è organizzata dal movimento antispecista "Ribellione Animale" e avverrà in Piazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PRESIDIO ANIMALISTA – REGIONE LAZIO La Regione tace, noi no. Mentre il palazzo resta in silenzio, fuori c’è chi alza la voce per gli animali. Protestiamo contro i 600.000 euro di fondi pubblici destinati a uccisioni sistematiche, mascherate da "gestion - facebook.com Vai su Facebook
#PRESIDIO DAVANTI ALLA REGIONE LAZIO - ROMA Contro i 600.000 € spesi dalla Regione Lazio per uccidere gli #animali rinselvatichiti. No alla violenza, sì a soluzioni etiche! Ci vediamo lunedì 20/10 h 15 Piazza Oderico da Pordenone, #Roma - X Vai su X